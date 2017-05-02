رئيس هيئة البريد: حققنا 2.9 مليار جنيه فائض ميزانية خلال 6 أشهر فقط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد: إنه "بالاتفاق مع مجلس الدولة ووزارة المالية تم التوصل لصرف مكافآت نهاية الخدمة لـ2200 موظف بالهيئة خرجوا على المعاش طوال العامين الماضيين، وهي المكافآت التي كانت مجمدة ولم يحصل عليها الموظفين، ما أشعرهم بحالة إحباط خاصة، حيث أنها تمثل "تحويشة عمرهم".

وكشف "الصغير" في تصريحات لـ"التحرير" عن أن الهيئة استطاعت تحقيق 2 مليار و 900 مليون جنيه فائض في الميزانية خلال 6 أشهر فط من منتصف العام الماضي وحتى ديسمبر 2 مليار و900 مليون فائض ميزانية خلال 6 أشهر من 1 يوليو إلى ديسمبر 2016، وهو الفائض الذي يمثل أرباحًا في الجهات الخاصة، بينما القطاع الحكومي يعتبرها فائضًا في الميزانية.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد سجلت خسائر 450 مليون جنيه مطلع عام 2015، وبنهاية العام المالي لنفس العام بدأت العودة لتسجيل أرباح، حيث حققت في نهاية 30 /6/2016 مليار و41 مليون جنيه فائضًا في الميزانية.

شاهد أيضا

ونفى رئيس هيئة البريد أن يكون للتعويم تأثير على زيادة مدخرات المصريين في البريد، وبالتالي ساهمت في زيادة أرباح الهيئة، قائلًا: إن "التعويم حصل خلال شهر نوفمبر، بينما تحقيق الأرباح التي تجاوزت 2.9 مليار جنيه حدثت خلال 6 أشهر، وبالتالي لم يكن للتعويم أثر، بالعكس فقد اتجه بعد المواطنين للادخار في شهادات الاستثمار ذات العائد 20%، بينما يمنح البريد عائدًا بـ10.5%.

وأوضح أن إجمالي مدخرات الهيئة يبلغ 188 مليار جنيه، وهو حجم أموال لم تحققه أي هيئة في 50 عامًا مضت، مشيرًا إلى أن الموظفين سبب رئيسي في عودة الهيئة إلى مكانتها الطبيعية، وأن عملية ربط الدخل بالإنتاج رفع بشكل كبير من كفاءة العمل، لذلك سيحصل العاملين على حقوقهم من الأرباح التي تحققها الهيئة بنهاية العام المالي، قائلا: "ليس من الطبيعي أن تتساوى أجور الموظف الذي كان يحقق خسائر 450 مليون جنيه بمن يحقق فائض ميزانية 2.9 مليار جنيه".