الغضبان: مليار جنيه لتطوير عشوائيات بورسعيد خلال سنة

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن حجم ما تم إنفاقه من صندوق التطوير الحضرى والعشوائيات على المحافظة بلغ 630 مليون وجاري إنفاق 200 مليون جنيه، بإجمالي يقارب مليار جنيه خلال عام لبناء 7 آلاف وحدة سكنية، بما يقارب المليار جنيه خلال عام لبناء 7000 الاف وحدة سكنية.

وأشار "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده دكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، بديوان عام المحافظة، إلى أنه فور إعلان بورسعيد عن مشروعات سكنية يأتي أبناء المحافظات المجاورة لتأجير "عشة" بـ7 ألاف جنيه للحصول علي وحدة سكنية وبالتالي يتم ظلم أهالي المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولي من محطة الصرف الصحى ستدخل الخدمة بنهاية يونيو المقبل، بطاقة أكثر من 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وذلك بمنطقة الرسوة لدعم شبكة الصرف الصحة بالمحافظة.

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وقال أحمد عادل درويش، إنه بنهاية العام الجاري ستصبح بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات غير الأمنة.

وأشار "درويش"، أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة القابوطي، مشددًا علي أن بورسعيد ستكون مدخل ومركز التنمية بمصر كلها ولابد أن يواكب التطوير كافة المحافظة، ولا يصح أن يأتي المستثمر ويجد عشوائيات.