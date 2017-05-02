الأجهزة الكهربائية: 100% زيادة في أسعار التكييفات بعد التعويم

التحرير

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قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بالغرفة التجارية: إن "أسعار التكييفات شهدت زيادة بنسبة كبيرة منذ قرار تعويم الجنيه"، موضحًا أن الأسعار ارتفعت من 60% إلى 100%.

وقرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، والتي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

وأضاف "الوسيمي" في تصريحات لـ"التحرير" أن 50% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وعلى رأسها "الكمبروسر"، وهو العنصر الأساسي والجزء الأكبر الموجود داخل التكييف، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد بها مصنع واحد لتصنيعه، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتنظيم عملية الاستثمار والإعفاءات بالنسبة لمستلزمات الإنتاج المحلية للاعتماد عليها في عمليات التصنيع كبديل للمستورد حتى تنخفض الأسعار.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك توقعات بحدوث انتعاشة في المبيعات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن التكييف أصبح سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فهو ضروري للأفراد، والشركات، والمحال التجارية، والصيدليات وغيرها.

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وأوضح أن الأسعار تختلف على حسب النوع والماركة، منوهًا بأن سعر التكييف 1.5 حصان يتراوح ما بين نحو 6.500 آلاف و7 آلاف جنيه، ويتراوح سعر التكييف 2.25 حصان ما بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه على حسب النوع أيضًا، فيما يبلغ أعلى سعر للتكييف 5 حصان ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جنيه وفقًا للماركة.

من جانبه قال فتحي حماد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: إن "أسعار الأجهزة شهدت زيادة بنسبة بلغت نحو 50% منذ التعويم".

وأضاف "حماد" أن أسعار الأجهزة لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن غالبية الأسعار مستقرة عند معدلاتها المرتفعة بسبب الدولار.