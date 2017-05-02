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الشرقاوي: 2.7 مليار جنيه أرباح المحفظة الاستثمارية

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الشرقاوي: 2.7 مليار جنيه أرباح المحفظة الاستثمارية الشرقاوي: 2.7 مليار جنيه أرباح المحفظة الاستثمارية

التحرير

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أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صافي ربح المحفظة الاستثمارية في النصف الأول من العام المالي الحالي في شركات قطاع الأعمال العام، بلغ 2.7 مليار جنيه، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير.

وأشار الشرقاوي إلى أن هذا المبلغ لم يتحقق في السنوات السابقة، مؤكدا أن هذا الربح قابل للزيادة أو الانخفاض تأثرا بفروق سعر العملة.

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وأوضح الوزير أن الزيادة والانخفاض تحددها لجنة معايير من الجهاز المركزي للمحاسبات لاعتماد تلك الأرباح، لافتا إلى أن عدد الشركات القابضة التابعة للوزارة عددها 121 شركة منها 87 شركة تحسن أدائها.

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التحرير

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