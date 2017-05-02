المراغي: استدعاء سعفان لحسم «الإضراب» في قانون العمل

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أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وجود حالة طوارئ باللجنة للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال استجابة لتكلفيات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالات عيد العمال.

وقال المراغي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن النواب سيعقدون جلسات استماع لرجال الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون.

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وشدد رئيس اتحاد العمال على سعي اللجنة لإقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي مطالبا باستدعاء وزير القوى العاملة، يوم الخميس المقبل لحسم المواد المؤجلة بالقانون وأبرزها "الإضراب".