أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المراغي: استدعاء سعفان لحسم «الإضراب» في قانون العمل

Google+ Print
المراغي: استدعاء سعفان لحسم «الإضراب» في قانون العمل المراغي: استدعاء سعفان لحسم «الإضراب» في قانون العمل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وجود حالة طوارئ باللجنة للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال استجابة لتكلفيات الرئيس عبد الفتاح أثناء احتفالات عيد العمال.

وقال المراغي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن النواب سيعقدون جلسات استماع لرجال الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون.

شاهد أيضا

وشدد رئيس اتحاد العمال على سعي اللجنة لإقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي مطالبا باستدعاء وزير القوى العاملة، يوم الخميس المقبل لحسم المواد المؤجلة بالقانون وأبرزها "الإضراب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

وزير الخارجية يسلم رسالة «السيسي» إلى الرئيس الأوغندي

وزير الخارجية يسلم رسالة «السيسي» إلى الرئيس الأوغندي

السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

الأخبار - الرئيس السيسي يتوجه غداً إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق يومين

الأخبار - الرئيس السيسي يتوجه غداً إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق يومين