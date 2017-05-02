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البيئة: ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا بقرية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (1)ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (1)

ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (2)ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (2)

ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (3)ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (3)

ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (4)ضبط محطة خلط أسفلتية مخالفة بيئيا (4)

كتبت- مادي غيث:

ضبطت إدارة التفتيش بجهاز شئون البيئة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، محطة خلط للأسفلت مخالفة مما تهدد صحة المواطنين.

وذكرت الوزارة، أن لجنة من ادارة التفتيش البيئي وخدمة المواطنين بجهاز شئون البيئة بالمنصورة قامت بالتفتيش على المحطة التي تتبع إحدى شركات استصلاح الأراضي بقرية أوليلة، وذلك خلال عطلة عيد العمال حيث تعمل فرق التفتيش خلال العطلات الرسمية والإجازات لمواجهة مصادر التلوث المختلفة.

وقد تبين أن محطة الخلط علي مساحة فدان ونصف تقريبًا ولاتحمل أي موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة وغير حاصلة علي رخصة تشغيل لخلط الاسفلت، إضافة إلى مخالفة المدخنة الخاصة بها نظرا لقصر ارتفاعها، ووجود فتحات كثيرة بالمدخنة، مما يهدد صحة المواطنين.

وذكرت الوزارة أن المحطة لا يوجد بها سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة، أو مايفيد عن كيفية التخلص الآمن للمخلفات الخطرة الناتج عن عملية الفلترة وخروج القطران، إضافة إلى عدم وجود مايفيد عن كيفية التخلص من مياه الناتجة عن عملية التبريد.

من جانبه، أصدر محافظ الدقهلية أمرًا بالوقف الفوري للعمل بالمحطة لحين تشكيل لجنة لفحص أعماها ومدى مطابقة المحطة والأسفلت للاشتراطات، وقد تم ضبط كميات كبيرة من السن المكشوط في المحطة والذي يتم إعادة استخدامه في الأسفلت مرة أخرى، وهذا مخالف وغير مطابق للمواصفات.

 

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