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اجتماع مغلق بين رئيس "النواب" و3 وزراء لمناقشة مشروع قانون الاستثمار

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اجتماع مغلق بين رئيس "النواب" و3 وزراء لمناقشة مشروع قانون الاستثمار اجتماع مغلق بين رئيس "النواب" و3 وزراء لمناقشة مشروع قانون الاستثمار

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا مع وزراء "المالية - الاستثمار - شؤون مجلس النواب"، لمناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون الاقتصادية من الصياغة النهائية.

وحسمت اللجنة في آخر اجتماعاتها أمس الأول الأحد، المواد الخلافية الخاصة بمشروع القانون، والتي تركزت في الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في مشروع القانون المقدم من .

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مصراوي Masrawy

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