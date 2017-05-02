بالصور.. 122 سائحًا ألمانيًا يزورون المعالم الأثرية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من 122 زائرًا ألمانيًا، لزيارة اللأماكن السياحية بالمحافظة، وتضمن برنامج الزيارة المعالم الأثرية بـ"تونا الجبل، تل العمارنة، بني حسن"؛ للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بملوي، إن منطقة آثار تونا الجبل استقبلت فوج من الزائرين المصريين زاروا مقبرة بيتوزيرس ومقبرة الأيبس والقردة المقدسة المحنطة والسراديب ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية ولوحة الملك إخناتون ونفرتيتي.

وأضاف: "كما زار الوفد المصري فيلا طه حسين واستمعوا لشرح كامل حول تاريخ المكان وعلاقة طه حسين بالآثار، وأنه صاحب فكرة الحفاير واكتشاف تونا الجبل عام 1931".