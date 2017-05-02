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درويش: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات نهاية 2017

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درويش: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات نهاية 2017 درويش: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات نهاية 2017

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام الجاري، ستصبح بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأشار درويش، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم، إلى الانتهاء من تطوير منطقة القابوطي، مشددًا على "أن بورسعيد ستكون مدخل ومركز التنمية بمصر كلها، ما يحتم استمرار التطوير بكافة المحافظة، حتى لا يأتي المستثمر ويجد عشوائيات".

وأضاف: "خلال عامين تم الانتهاء من 6 آلاف وحدة على مستوى المحافظة، وحاليًا جاري الانتهاء من آخر مشروعين خاصين بمنطقتي هاجوم والإصلاح، بتكلفة 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع استكمال "زرزارة" الذي تم الانتهاء من 26 عمارة منه بإجمالي 620 وحدة سكنية، بتكلفة 83 مليون جنيه".

وأكد نائب وزير الإسكان، الانتهاء من إنشاء 30 عمارة خلال 3 أشهر، بمشروعات هاجوم والاصلاح، مع بقاء 13 عمارة فقط تحت الإنشاء.

ومن المنتظر أن يتفقد نائب وزير الإسكان، يرافقه محافظ بورسعيد عدة مناطق من بينها: هاجوج والإصلاح والجناين.

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