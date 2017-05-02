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بالصور- قبل مواجهة الليلة.. زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو

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مصراوي Masrawy

فرناندو توريس وزوجتهفرناندو توريس وزوجته

مودريتش وزوجتهمودريتش وزوجته

خوان فران وزوجتهخوان فران وزوجته

كريم بنزيمة وصديقتهكريم بنزيمة وصديقته

ساول نيجويز وصديقتهساول نيجويز وصديقته

كريستيانو رونالدو وصديقتهكريستيانو رونالدو وصديقته

دييجو جودين وصديقتهدييجو جودين وصديقته

جيمس رودريجز وزوجتهجيمس رودريجز وزوجته

جريزمان وزوجتهجريزمان وزوجته

إيسكو وزوجتهإيسكو وزوجته

مارسيلو وزوجتهمارسيلو وزوجته

كروس وزوجتهكروس وزوجته

موراتا وزوجتهموراتا وزوجته

راموس وزوجتهراموس وزوجته

مصراوي -

لم يعد الاهتمام بأخبار بنجوم الكرة حول العالم ينحصر على ما يدور داخل الملعب، بل باتت حياتهم الخاصة مادة دسمة للإعلام، الأمر الذي جعل شهرة زوجات وصديقات هؤلاء النجوم لا تقل عن شهرة اللاعبين.

وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة الديربي المرتقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويزخر فريقا العاصمة الإسبانية بنخبة من النجوم، حيث نعرض هنا أبرزهم رفقة زوجاتهم وصديقاتهم.

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مصراوي Masrawy

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