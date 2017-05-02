بالصور- قبل مواجهة الليلة.. زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو

مصراوي -

لم يعد الاهتمام بأخبار بنجوم الكرة حول العالم ينحصر على ما يدور داخل الملعب، بل باتت حياتهم الخاصة مادة دسمة للإعلام، الأمر الذي جعل شهرة زوجات وصديقات هؤلاء النجوم لا تقل عن شهرة اللاعبين.

وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة الديربي المرتقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويزخر فريقا العاصمة الإسبانية بنخبة من النجوم، حيث نعرض هنا أبرزهم رفقة زوجاتهم وصديقاتهم.