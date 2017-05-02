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ننشر أسماء مصابي تفجير سيارة المياه بالعريش

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ننشر أسماء مصابي تفجير سيارة المياه بالعريش ننشر أسماء مصابي تفجير سيارة المياه بالعريش

مصراوي Masrawy

تفجير سيارة بعبوة ناسفة بالعريش

كتب - أشرف سويلم:

قال مصدر أمني بمدينة العريش، إن تفجير سيارة شركة المياه بعبوة ناسفة، فجرها عناصر بيت المقدس، بمدخل المدينة، اليوم، أسفر عن أصابة ثلاثة عمال بشظايا متفرقة بالجسد.

وأوضح أن العمال هم: عمار محمد فتحي أبو عبده، 41 عاما، ومحمود حسن جمعة، 33 عاما، ومحمد علي حمدان، 33 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام للعلاج.

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