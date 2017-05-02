تحرير 61 محضرًا تموينيًا وإزالة 73 حالة تعدٍ في المنيا

المنيا - ريمون الراوي :

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، 61 محضرًا تموينيًا مخالفًا خلال حملة تموينية وتفتيشية مكبرة للوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسواق والأسعار.

وأزالت الوحدة المحلية 40 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرى: "الروضة، أبشادات، المعصرة، الريرمون، دروة، نواى، بنى خالد، اتقا، البياضية"، بمساحة فدان و7 قراريط و13 سهمًا، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

في السياق ذاته، تمكنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة مغاغة وسمالوط بالمنيا، من إزالة 33 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط و15 سهمًا.