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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة بالوادي الجديد بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مستشفي الخارجة العام بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، أصيب شقيقه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - أسيوط" عند الكليو 112 في الوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم "ملاكي الوادي 4124"، ما أسفر عن مصرع سيد عبد الوهاب عامر رضوان، ٤٠ عامًا، وإصابة شقيقه أحمد عبد الوهاب عامر، ٤٤ عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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