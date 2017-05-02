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رئيس جامعة المنيا يستقبل فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد

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رئيس جامعة المنيا يستقبل فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد رئيس جامعة المنيا يستقبل فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد

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الدكتور أحمد شوقي زهران

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، أعضاء فريق الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لزيارة كلية التربية النوعية، بعد تقدمها خلال ديسمبر الماضي، بطلب لاعتماد الكلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الزيارة الميدانية لفريق هيئة الاعتماد، تفحص جميع الوثائق والملفات والإمكانيات المادية والبشرية، وتعقد لقاءات منفصلة مع كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا، بالإضافة إلى لقاءات مع المجتمع المدني، لقياس علاقة الكلية بالمجتمع في تقديم خدماتها، ومساهماتها في تطوير المقررات ومواصفات الخريج.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، بأن مركز ضمان الجودة بالجامعة قدم الدعم الفني لكلية التربية النوعية، إلى جانب زيارات المحاكاة والتوأمة بين الكليات المعتدمة والمتقدمة للاعتماد، للاستفادة من خبراتها في مجال الجودة والاعتماد.

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