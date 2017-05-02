«نيسان» تستعد لطرح الجيل الثاني من «ليف» الكهربية

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح الجيل الثاني من سيارتها الكهربية "ليف"، والتي من المتوقع صدورها في الأسواق مع مطلع 2018.

وبحسب موقع "إليكتريك" المتخصص في الشئون التقنية، فإن الشركة اليابانية تسعى لزيادة قدرات البطارية الكهربية للسيارة، بحيث تستطيع السير لمسافة تتراوح من 350 كيلو متر إلى 55 كيلو متر خلال مرة الشحن الواحدة.

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ويؤكد الموقع أن "نيسان" التي كثفت من جهودها في صناعة "ليف" الجديدة خلال الفترة الماضية، ستقوم بالكشف عنها في سبتمبر المقبل، مع توقعات بصدورها رسميًا في العام المقبل.

وتمثل "نيسان" واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربية بشكل رئيسي، لاسيما وأنها كانت إحدى الكيانات التي ساهمت في ظهور المفاهيم الاختبارية الأولى للطرز الكهربية.