علاقات سرية وكيد الستات.. 7 مشاهير أفشوا أسرار زملائهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحمل بعض الفنانون عدة أسرار تخض حياتهم الشخصية والتي لم يفصحوا عنها في أي من وسائل الإعلام، والتي يكشفها عدد زملائهم وأصدقائهم المقربين سوا عن عمد أو ما يسمى بـ"زلة لسان"، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز ما أفشوا به من أسرار كانت خفية عن جمهور بعض نجوم الفن من خلال لقاءات تليفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

1- ريم البارودي

أعلنت الفنانة ريم البارودي خلال حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، خبر زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب حيث هنّاتهم، قائلة: "مبروك ألف مبروك جواز سمية الخشاب من صديقي وأخويا احمد سعد ربنا يسعدكم يارب"، وعلّقت الفنانة وفاء عامر على منشورها بأن حساب ريم الرسمي سُرق منها.

ونفى أحمد سعد خبر زواجه من سمية قائلأً: "خبر زواجي من الفنانة سمية الخشاب هو مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة وانتظرونا فى عمل فنى فى رمضان مسلسل الحلال"، ونشر صور ومقطع فيديو من كواليس تسجيلهما "برومو" المسلسل ليؤكد للجمهور أن تقربهما من البعض في الفترة الأخيرة بسبب مشاركتهما في بطوبة المسلسل.

الأمر الذي دعى ريم تؤكد خبر زواجهما وأن حسابها لم يُسرق، قائلة: "اشكر النجمة الكبيرة وفاء عامر لعدم تصديقها الخبر لأنها تعلم الكواليس الخاصه بيني وبين أحمد سعد مما جعلها لا تصدق أن هذا الخبر صحيح، وأن الأكونت مسروق وأكن لها كل التقدير والاحترام"، وأضافت: "للمرة الأخيرة الأكونت بتاعي ماتسرقش وانا أعلنت خبر زواج أحمد وسمية ومعديش أكتر من اللي قلتله وحقوله ربنا يسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة أنا ريم البارودي وبرد فقط على أصحابي المحترمين من الصحفيين شكرا الأكونت ماتسرقش".

2- زينة

بعد تحريك الفنانة زينة دعوى قضائية ضد الفنان أحمد عز لإثبات نسب طفليها منه، وفي ظل إثارة القضية للجدل، فجرت مفاجأة عن زواج أحمد من المطربة أنغام، سابقًا بالسر، ولم ينف كلاهما هذا الخبر، وردت الأخيرة مؤكدة صحة ذلك من خلال بيان صحفي لها أصدره محاميها الخاص حسام السنهوري، بأنهما تزوجا بالفعل وانفصلا عام 2012، وأوضح الفنان أحمد عز سبب إخفائه أمر زواجهما، من خلال بعض النقاط التي كتبها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

أوضح عز: "1- الفنانة أنغام بعد كامل الاحترام والتقدير لها، كانت متزوجة قبل الفنان أحمد عز ولديها ولدان، 2- عند طلاق أنغام من زوجها والد طفليها حدثت مشاكل معه، وعانت كثيرًا حتى تأخذ نجليها منه وإذا تزوج طليقها وتزوجت هي بعده تذهب حضانة الأطفال إلى والدتها وبما أنها متوفية فتذهب حضانة الأطفال إلى والدة الزوج، 3- إذا كان أحمد عز وأنغام قد أعلنا زواجهما فإنه طبقًا للقانون حضانة الطفلين ستذهب إلى والدة طليقها وهو ما كانت ترفضه أنغام شكلاً وموضوعاً، لذلك تعمدت إخفاء الزواج عن جمهورها وجمهور الفنان أحمد عز ولا أحد يعلم به سوى المقربين من عائلتي الطرفين، 4- عندما نفى أحمد عز زواجه منها فهذا احترامًا منه لظروفها وليس خداعاً لجمهوره وهي وقتها قامت بالنفي أيضاً، 5- عندما تم نشر عقد الزواج مذ عدة أيام التزم أحمد عز الصمت احترامًا منه لأنغام وانتظر ردها حتى لا يتسبب لها في مشاكل عديدة، 6- وعندما نفى مسبقاً أنه تزوجها أو تزوج غيرها لأنه بالفعل لم يتزوج سواها حتى الآن ولأن وقت سؤاله عنها كان بالفعل قد طلقها أي أنها أصبحت صفحة قديمة وانطوت من حياته فلماذا ينقب عنها من جديد؟".

وأضاف: "7- عندما أعلنت الفنانة أنغام زواجها من أحمد عز وانفصالها عنه في الوقت المبرم في العقد، فذلك بعد أن تم الزج باسمها في موضوع لا شأن لها به من قريب أو من بعيد بشكل لا يليق بمكانتها بل وأصر البعض بأنها مازالت زوجة أحمد عز حتى الآن مما تسبب لها في العديد من المشاكل وكان عليها النفي لتتخلص من تلك المهاترات، ولتعلن للجميع أن أحمد عز ليس مخادعا ولا يجمع بين زوجتين ولا ينفي ما يؤكده بعض المغرضين، 8- عندما قلنا إن العقد المقدم يعتبر فوتوشوب فذلك لأن العقد الذي نشر ليس إلا صورة ضوئية من العقد الأصلي ولا أحد يعلم صحتها حتى الآن ولم تقدم إلى المحكمة لأن المحكمة ستأخذها بعين التزوير، 9- أحمد عز وأنغام عندما تزوجا تزوجا بشكل شرعي على سنة الله ورسوله وانفصلا بهدوء واتفقا على عدم الإفصاح عنه لأسباب شخصية ليس من الضروري طرق كل باب وإخباره بالزواج حتى يتوافر الإشهار".

شاهد أيضا

4- شمس

غردت المطربة شمس الكويتية على حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة: "ماراح اتوقف عن حملة نشر كذب المشاهير من كل مجال الى يشترون مشاهدات وهمية وفلورز وذمم صحفيين يطبلون لهم في كل مكان ويهاجمون منافسيهم".

وحكت عن تفاصيل جلستها مع إحدى الشركات الفرنسية التي تعمل على التسويق الإلكتروني، واكتشفت أن بعض نجوم الفن يلجأون لتدشين حسابات وهمية على الـ"سوشيال ميديا"، بأرقام وهمية، دون ذكر أسمائم، وتابعت قائلة: "اجتمعت مع شركة فرنسية عشان أعمل إعلانات في السوشال ميديا لالبومي واكتشفت بالأوراق والأدلة أن 95 % من الفنانين العرب حساباتهم وهمية، واكتشفت أن 95 % من الفنانين العرب يشترون نسبة مشاهدة على كليباتهم عشان كذا ولا فنان عربي عنده إعلان عالمي على قناته في اليوتيوب.. واكتشفت خير اللهم اجعله خير قال ايه إن لما انستجرام يسوي حملة واليوتيوب على الشراء الوهمي يصيرا لفنان بنفس اللحظة يشتري وهم جديد عشان ما ينكشف".

واستطردت شمس: "نداء عاجل.. على جميع المستمعين والمشاهدين أن يطلبوا من الفنانين العرب وشركاتهم الفنية تقديم أدلة ورقية على صحة أرقامهم وعدم خداع الناس عيب والله عيب عليكم يا فنانين وفنانات العرب المقصودين ترى حتى لو ضحكتوا على الناس ماقدرتوا تضحكوا على الشركات العالمية وأرقامكم الحقيقية مفضوحة".

5- أحمد رمزي

كشف الفنان أحمد رمزي، من خلال حواره مع الفنان أحمد السقا، عن حقيقة عمل الفنانة فاتن حمامة مع أحد الأجهزة الأمنية بعد نجاح ثورة 23 يوليو وتولي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مقاليد الحكم، وقال رمزي: "فاتن حمامة هجّت من مصر قعدت 5 سنين برة عقب طلب جهاز أمني منها تحصيل بعض المعلومات كونها سيدة مجتمع ورفضت وسافرت".

6- مريم فخر الدين

أفشت الفنانة مريم فخر الدين سر زواج طليقة نجلها "أنوشكا" من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كما قال بدون قصد: "نبيلة عبيد لما عرفت باست إديها وش وضهر إنها متجوزتوش لأنها كانت تحلم بالزواج من وزير الداخلية".

7- مفيد فوزي

أكد الإعلامي مفيد فوزي زواج الفنانة سعاد حسني من العندليب عبد الحليم حافظ سرًا، عن طريق لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، وروى قصة حبهما وبدايتها منذ إطلالة "السندريلا" بفيلم "البنات والصيف" الأمر الذي دفع العندليب لمراقبتها ومعرفة الأشخاص الذين يقابلونها، وقال أن سعاد صرّحت له بزواجها من حليم لمدة 4 سنوات، وأنه رأى زواجهما العرفي وعندما علم عبد الحليم بذلك غضب منه وأخبره أنه أحبها بجنون، وشرح تفاصيل علاقتهما قائلاً: "طلبت سعاد أن يعلن حليم عن الزواج قال حليم لها وهل تقبلين أن تكوني ممرضة قالت له هاكون تحت رجليك فقال لها ولكني أعتقد أن فني أكبر فردت سعاد بغضب وأنا فني بيناديني ورحلت"، وكشف عن سبب انفصالهما مشيرًا إلى أن الأطباء منعوه من ممارسة حياته الجنسية حتى لا يتسبب له في حدوث نزيف، لإصابته بمرض "فيرس سي"، وعرّضه ذلك لانتقادات شديدة من جمهور "العندليب"، حتى طلب أفراد عائلته مقاضاته.