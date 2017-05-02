دورتموند يؤكد حرصه على التجديد لكاجاوا

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أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند مايكل زورك، على نية الإدارة، في التقدم بعرض جديد لتجديد تعاقد اللاعب الياباني شينجي كاجاوا، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هذا الموسم، تحت قيادة توماس توخيل، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "كيكر" الألمانية.

وأوضح المدير الرياضي، أنه سيجلس مع وكيل اللاعب لبدء المفاوضات، مؤكدًا على رغبة النادي القوية في تجديد عقد اللاعب بعدما ساهم في العديد من الانتصارات هذا الموسم وأظهر صلابة ذهنية كبيرة في اللعب تحت الضغوطات.

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وعاد كاجاوا من جديد إلى بروسيا دورتموند في عام 2014، قادمًا من مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وذلك بعد معاناته في بداية الموسم من ضعف اللياقة البدنية.