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تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة قبل محاكمة مُغتصب "طفلة البامبرز"

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تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة قبل محاكمة مُغتصب "طفلة البامبرز" تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة قبل محاكمة مُغتصب "طفلة البامبرز"

مصراوي Masrawy

تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة

الدقهلية ـ رامي القناوي:

عززت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، انتشارها، اليوم الثلاثاء، بمحيط مجمع محاكم المنصورة، قبل بدء جلسة محاكمة إبراهيم محمود الرفاعي، 35 سنة، المتهم باغتصاب الطفلة "جنا"، البلغة من العمر عشرين شهرا، بقرية دملاش، التابعة لمركز بلقاس.

فرضت قوات الأمن، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن الإداري بالمحكمة، إجراءات أمنية مشددة، بوضع بوابات إلكترونية لتفتيش المترددين، وحواجز حديدية لتنظيم عملية الدخول والخروج.

ورحلت الشرطة، المتهم من محبسه إلى المحكمة، صباح اليوم، وأودعته غرفة حجز المتهمين، لحين عرضه للمحاكمة.

ومن المتوقع بدء جلسة محاكمة المتهم، الساعة الثانية، ظهرا، بعد قرار رئيس المحكمة بنقل محاكمة المتهم من قاعة الجنايات إلى قاعة أخرى أكبر، نظرا للتواجد الإعلامي المكثف، لمتابعة جلسة النطق بالحكم على المتهم.

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