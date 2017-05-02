بالصور.. "حجازي" يناقش سبل تحويل أسوان عاصمة لإفريقيا مع ممثلي الأحزاب

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، ممثلى الأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، لمناقشة تحويل أسوان إلى عاصمة اقتصادية وثقافية لإفريقيا، ومشتى عالمي طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى في 28 يناير الماضى خلال المؤتمر الثاني للشباب، بالاستماع إلى مقترحات ورؤى وأفكار الشباب في المخطط الإستراتيجى للمحافظة حتى عام 2052.

وقال "حجازي" إن جلسات الحوار والاستماع لأبناء المجتمع الأسواني ساهم فى اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لهذا التكليف بعد اقتراحها مثل مخاطبة جميع الوزرات والجهات الحكومية المعنية، لموافاة المحافظة بالأنشطة المخطط تنفيذها على المستوى الإفريقى خلال عامي 2017 و2018 لدراسة تنفيذها فى أسوان.

وأشار بيان للمحافظة إلى حرص "حجازي" خلال اللقاء على الاستماع لأراء وأفكار ممثلى الأحزاب السياسية بعد إرسال المخطط الإستراتيجى لهم قبل الاجتماع؛ لإبداء أي ملاحظات على المخطط أو تقديم مقترحات جديدة خاصة بتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية ومشتى عالمى.

وأوضح البيان أن أبرز المقترحات تمثلت في التركيز على أدوار الجامعة والأزهر والكنيسة بجانب الإعلام باعتبارهم أهم عناصر القوى الناعمة لمصر من أجل استعادة ريادتها على المستوى الإفريقي.

وأضاف: "فيما شهد الاجتماع عرض مقترحات أخرى مثل إنشاء مكتبة إفريقية كبرى على غرار مكتبة الإسكندرية تضم فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية وأدبية وتراثية تساهم في التواصل والتبادل الثقافي مع الشعوب الإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتأهيل الشباب الإفريقى لسوق العمل".