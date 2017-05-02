4 نقابات مهنية تعلن رفضها لتعديلات «مزاولة الصيدلة»

التحرير

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رفضت أربع نقابات مهنية، التعديلات الجارية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والمطروحة اليوم الثلاثاء، للنقاش داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في حضور ممثلين عن نقابة الصيادلة.

يشار إلى أن مشروع التعديل تقدم به، في وقت سابق، الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب والدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة الصحية والدكتور سامي المشد والنائب أحمد مدين وأكثر من عشر أعضاء المجلس.

وأوضحت النقابات الأربع (الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعيين) في مؤتمر صحفي عُقد أمس الإثنين بـ"دار الحكمة" أن مواد القوانين المطروحة ستؤثر على ممارسة مهنة الطب، حيث أنها تسمح بإجراء فحوصات طبية للمرضى بالصيدليات وصرف دواء دون أي وصفات طبية، بالاضافة إلى منع البيطريين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطري.

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كما طالبت النقابات عبر بيانها المشترك بضرورة حضور ممثل عن كل نقابة لجلسات النقاش والتي تجري اليوم وتستمر لثلاث أيام متتالية داخل مجلس النواب، وذلك أسوة بنقابة الصيادلة التي أُرسل إليها دعوة لحضور جلسات النقاش الجارية، مع ضرورة إصدار خطابات رسمية من كل نقابة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، للمطالبة بوقف مناقشة هذه المشاريع حتى استيفاء جلسات النقاش.

في المقابل، أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن هناك مكتسبات عامة للصيادلة لن يتم المساس بها ضمن التعديلات المطروحة، وتم إضافة باب كامل للتفتيش الصيدلي وباب آخر للدواء.

وأكد عبيد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" الحفاظ على حق الصيادلة والمهنة بعدم السماح بالسلاسل وعدم المساس بمساحة المائة متر، داعيًا جموع الصيادلة إلى الالتفاف حول النقابة في ظل هذه الظروف التي تمر بها المهنة في الوقت الراهن وعدم الالتفات إلى تصريحات القلة التي تسعي إلى تدمير المهنة والنيل منها.