فيديو| نائب: يجب تعديل قانون الزراعة لمنع التعدي على الأراضي

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قال النائب البرلماني، محمد عبد التواب، إن قانون الزراعة في حاجة إلى تعديلات صارمة، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ولا يكون الأمر مختصا بالإفراط في استخدام المياه، أو المبيدات الحشرية.

وأوضح عبد التواب في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الزراعة ليست لديها صفة الضبطية القضائية أو صفة لإصدار قرارات بمنع التعدي أو إزالة المباني المخالفة، والمشرف الزراعي وظيفته إبلاغ هيئة الحكم المحلي عن أي مخلفات تحدث من قبل أصحاب الأراضي.

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وأضاف النائب أن معظم المخالفات في المحاكم كُتبت بطريقة ملتوية، على أنها مخالفة شروط ترخيص، وليس بناء على أرض زراعية، مطالبًا بتغليظ العقوبة وسحب الأرض من المخالفين للمنفعة العامة، لأن استصلاح الأراضي كلفته عالية ويرهق الدولة.