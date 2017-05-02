«المركزي»: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 8 مليارات دولار

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أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من "نوفمبر 2016 حتى مارس 2017" مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة، لتسجل 8 مليارات دولار.

وقال "المركزي"في بيان له، اليوم الثلاثاء: إنه "فى إطار متابعته لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد شهد ارتفاعًا بمقدار 964.8 مليون دولار - بمعدل زيادة بلغ 13.8%".

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وكانت تحويلات المصريين بالخارج شهدت انخفاضًا كبيرًا قبل تعويم الجنيه بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء مقابل الجنيه الجنيه المصري، إلا أن قرار التعويم حقق توازن للمصريين في الخارج دفعهم لتحويل أموالهم عبر المنافذ الرسمية للقطاع المصرفي.

وأظهرت بيانات شهر مارس 2017 ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال مارس 2016).