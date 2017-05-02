استعدادات مكثفة لشهر رمضان.. و30 مليار جنيه حصيلة إنفاق المصريين

التحرير

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أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث تستعد الأسواق والمحال التجارية لاستقباله، بتوفير كافة السلع الأساسية لسد احتياجات المواطنين.

في حين قامت الحكومة باستيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، استعدادًا للشهر الكريم، وبما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق".

وأضافت أننا نمتلك ما يكفي من السكر لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام الحالي، وما يكفي من الزيوت النباتية لتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، وأنه يتم استيراد الكميات المطلوبة أولا بأول.

بينما أعلنت شركات ومصانع إنتاج المواد الغذائية رفع طاقتها الإنتاجية استعدادًا للزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

و وفقًا للإحصائيات، فقد يتزايد معدل استهلاك المصريين من الطعام والشراب بصورة ملحوظة خلال شهر رمضان، حيث تشير التقارير إلى أن حجم الاستهلاك يرتفع في بداية الشهر ويبدأ بالانخفاض تدريجيًا في نهايته، حيث يتراوح حجم الاستهلاك من اللحوم ما بين 70 إلى 100%، ما يعادل نحو 30 ألف طن من اللحوم البلدية والمستوردة، كما نستهلك نحو 120 مليون دجاجة على مدار الشهر، ونحو 70 ألف طن من الفول المدمس، ونستهلك نحو 45 ألف طن من الأسماك، وذلك وفقًا لعدد من الدراسات والإحصائيات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن "الشعبة بدأت استعدادها لرمضان من بداية شهر رجب الماضى، من خلال توفير كافة الحصص اللازمة للمستهلكين".

وأضاف شحاتة لـ"التحرير"، أنه سيتم الانتهاء من عمليات تسليم حصص الأرز المخصصة لوزارة التموين والمجمعات وأسواق التجزئة منتصف شهر مايو المقبل، موضحًا أن سعر كيلو الأرز يباع بنحو 6.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين، أما الأسواق فيباع بسعر 7.5 جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو الأرز الهندى نحو 5.5 جنيه.

ويبلغ حجم استهلاك الأرز خلال شهر رمضان نحو 500 ألف طن، أي بزيادة نحو 100% مقارنة بباقي شهور العام.

من جانبه صرح أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح الدواجن المجمدة بسعر يبلغ نحو 30 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، متوقعًا حدوث استقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة مع ضخ كميات كبيرة في الأسواق.

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ويرتفع حجم الاستهلاك من الدواجن خلال شهر رمضان ليصل إلى نحو 100 ألف طن، وفقًا لتقارير التعبئة والاحصاء.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، أوضح رئيس الغرفة، أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب الدولار واستيراد الأعلاف من الخارج، متوقعصا تراجع الطلب على شراء اللحوم خلال الشهر الكريم بسبب الأسعار.

وأشار "الجزايرلي" إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق معرض (أهلًا رمضان) بتخفيضات تصل إلى نحو 30% بالتعاون مع وزارتي التموين والصناعة، حيث تم دمج معرض أهلا رمضان، ومعرض سوبر ماركت إكسبو، فى معرض واحد هذا العام تحت شعار "نعم للشراء مباشرة"، وذلك بهدف دعم حق المستهلك في الشراء المباشر، وتأكيدًا على توافر كافة المنتجات الغذائية المختلفة في السوق المصري، لتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتنفق الأسرة المصرية نحو 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويًا، وتتضاعف النسبة في رمضان، كما ينفق المصريين نحو 30 مليار جنيه خلال شهر رمضان الكريم على الغذاء، أي بمعدل مليار جنيه يوميًا، وفقًا لتقرير جهاز الإحصاء.

وقال محمد الدماطي رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن "شركات الألبان تعمل بكافة طاقتها خلال الفترة الحالية من أجل توفير الكميات اللازمة للمستهلكين خلال الشهر الكريم"، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الألبان بسبب الدولار وارتفاع سعر اللبن البودرة المستورد المستخدم في عمليات التصنيع.

وأضاف "الدماطي" أن قطاع الألبان ومنتجاته من الزبادي والجبن، يشهد زيادة في الاستهلاك بنسبة تبلغ نحو 25% خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشركات قامت برفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 15% استعدادًا للشهر الكريم.

ولفت إلى أن سعر عبوة اللبن المعبأ تبلغ نحو 13 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 40 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الجبن الشيدر نحو 50 جنيهًا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطاع الأجبان نحو 240 ألف طن سنويا، ما يعادل 3.5 مليار جنيه، كما يبلغ حجم الإنتاج الكلي من العصائر نحو 250 مليون لتر سنويا، وفقًا لإحصائيات غرفة الصناعات الغذائية.