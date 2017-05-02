حوار| فرج عامر: قانون الرياضة مش متفصل على مقاسي

التحرير

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- لا يجوز النص على بند الـ«8» سنوات فى القانون لمخالفته المواثيق الدولية

- اللجنة الأوليمبية الدولية حسمت الأمر فى خطابها.. وأكدت أن فترة رؤساء الأندية مفتوحة

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادى سموحة، إن مجلس النواب سيناقش قانون الرياضة خلال جلساته المقبلة، مؤكدا فى حوار مع «التحرير» أن إلغاء بند الثمانى سنوات أمر محسوم، التزاما بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها نفسها، نافيا أن يكون هذا القانون «مفصل» لشخصه لأنه صاحب مصلحة فى إلغاء هذا البند والبقاء فى منصبه رئيسا لنادى سموحة.

- بداية.. متى سيناقش البرلمان قانون الرياضة الذى تأخر إصداره كثيرا؟

يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة قانون الرياضة المقدم من الحكومة، بعد إرجائه، حيث كان من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلساته السابقة التى تزامنت مع التفجيرات الإرهابية فى كنيستى طنطا والإسكندرية، إلا أن الأحداث الإرهابية تسببت فى إرباك أجندة عمل المجلس، ومن ثم أرجأت مناقشة القانون، وسبق أن وافقت عليه فى وقت سابق لجنتا الشباب والرياضة والتشريعية بمجلس النواب، واستمرت مناقشة هذا القانون الذى ينظم عملية عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب عدة أشهر بين لجنتى الشباب والرياضة والتشريعية، انتهت إلى موافقة اللجنتين عليه ومراجعته بشكل نهائى، لعرضه على الجلسة العامة، حيث شهدت مناقشته بين لجان الشباب والرياضة والدستورية العديد من التعديلات أدت إلى تأخر مناقشة القانون فى الجلسات العامة السابقة.

- لكن مع قرب مناقشة القانون ظهر العديد من النقاط الخلافية خاصة المتعلقة ببند الثمانى سنوات الخاصة برؤساء الأندية والاتحادات والتى أثارها النائب طاهر أبو زيد ما تعليقك؟

قانون الرياضة الجديد لم ينص على بند الثمانى سنوات، وهذا البند لا يمثل مشكلة، ولا أفهم لماذا يختزل البعض القانون فى هذا البند، خاصة وأن القانون يترك الأمر للجمعيات العمومية، ولا أحد يمكن له البقاء فى أى ناد أو اتحاد رياضى بدون رغبة الجمعية العمومية، وأنا أقف مع رغبة الجمعية العمومية.

- لكن البعض يرى أنك متحمس لإلغاء هذا البند للبقاء فى منصبك رئيسا لنادى سموحة؟

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نحن لسنا ترزية قوانين ولا نشرع حسب المقاس، ومثل هذا الحديث غير حقيقى، لأن ما تحقق فى نادى سموحة يفتخر به كل عضو وأعتقد أن أعضاء الجمعية العمومية لسموحة هم الأجدر منى للرد على هذا الطرح غير المعبر عن الواقع، وهنا لا بد من التأكيد أن الناس ستذهب وأعمالها ستبقى ومن الممكن ألا أترشح ثانيا، فلا أعرف ماذا ستقره الجمعية العمومية وأى شخص يجتهد فى أى ناد لماذا نريد رحيله؟! والجمعية العمومية التى تمثل الشعب المصرى هى من أقرت الـ8 سنوات، ولو أقرت بأنها عشر سنوات ستكون كذلك، وعضو مجلس الشعب مدته مفتوحة وكذلك الوزير أيضا فلو أقر الشعب أن تكون مدتين أو ثلاثا فلا مانع، ونحن لدينا المراسلات التى أرسلتها اللجنة الأوليمبية الدولية للوزراء السابقين قائلة لهم بأنهم سيوقفون الرياضة فى مصر، ومن يقول إنها 8 سنوات تم إعلامهم بشكل خاطئ ولا أحد يستطيع أن يتحكم فى الناس والجمعيات العمومية لها الحق الأول والأخير، ومن يرد السيطرة على الجمعية العمومية فهو شخص سيئ.

- ماذا لو أصر النواب وعلى رأسهم طاهر أبو زيد على إضافة هذا البند؟

تأتى سيادة الدولة من احترامها لمواثيقها ومعاهداتها الدولية، فالدولة ذات السيادة هى من تحترم اتفاقياتها والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها وتحترم دستورها، فمصر وقعت على مواثيق دولية رياضية متمثلة فى المواثيق الأوليمبية، بالإضافة للاتحادات غير الأوليمبية كاتحاد الأسكواش، وجميع هذه المواثيق لا تنص على هذا البند، ثانيا هناك ديمقراطية رياضة، وهى أن الرياضة لا بد أن تكون ديمقراطية وأن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الأوليمبية لا بد أن يأتوا بقواعد ديمقراطية، وبالتالى لا يجوز للمعينين غير المنتخبين أن يرشحوهم وقواعد الترشيح تضعها الجمعيات العمومية والجمعيات العمومية هى المعنية بتحديد مجلس الإدارة وسن مجلس الإدارة وعدد مجلس الإدارة وهى التى تحدد الإدارة المحترفة من غيرها.

ولا يصح أن يصر أحد على أن يخالف المواثيق الدولية، والفكرة فى عدم الدراية فلدى خطابات مرسلة لكل الوزراء السابقين بأن تلك التصرفات ستؤدى إلى وقف الرياضة والسبب فى تأخير القانون أن الوزراء لا يريدون أن يتخلوا عن صلاحياتهم، لأن فى هذا القانون الوزير يتنازل عن صلاحياته.

- ماذا عن تفاصيل الخطابات المتبادلة بينكم وبين اللجنة الأوليمبية الدولية؟

إشكالية بند الثمانى سنوات لرؤساء الأندية باتت واضحة فلا يجوز تحديد مدة رئاسة الأندية، وما يؤكد ذلك خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية التى أكدت عدم جواز تحديد المدة أو الأعمار أو أعدادهم، حيث أرسلنا خطابا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية طالبناهم فيها بالإجابة عن سؤال: هل يجوز أن يتضمن القانون نقطة تقييد السلطات الرياضية «اللجنة الأوليمبية المصرية - الاتحادات الرياضية المصرية - النوادى الرياضية المصرية» بحد أقصى من الزمن لعضوية المجلس المنتخب على سبيل المثال، حد أقصى 8 سنوات لفترتين فقط، وكانت الإجابة بالنفى، وأرسلنا هذه الخطابات إلى كل من يهمه الأمر وأعضاء البرلمان ليطلعوا عليها، فنحن لدينا قواعد دولية أوليمبية ملتزمون بها لأننا موقعون على اتفاقيات ومواثيق دولية، جميعها لا تنص على تحديد فترات معينة للمؤسسات الرياضية، ونحن لا يمكن أن نتدخل فى اللوائح التى تضعها الجمعيات العمومية.

- إذن أنت بصفتك رئيس لجنة الشباب ومن أول الناس الداعين للقانون هل تتوقع أن يتم إقرار القانون بعد هذه الخطابات دون تعديلات؟

نحن نحترم النواب ولا أستطيع أن أعرف ماذا سيقولون، لكن أستطيع القول إنه لا أحد يمكن أن يخالف المواثيق الدولية، خاصة أننا تأخرنا فى إصدار القانون إلى ما يقرب من 14 عاما.

