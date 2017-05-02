ضبط 800 كيلو أسماك مهربة من بحيرة ناصر



أسوان - إيهاب عمران:

ضبط قسم مسطحات السد العالي، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الأسماك المهربة في بحيرة ناصر تزن حوالي 800 كجم في حملة أمنية، تنفيذًا لقرار منع الصيد في البحيرة خلال الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو.

وضبطت الحملة، 550 "جوبيا صيد" و3100 "متر غزل" مخالف، و4 ماكينات كهربا وكسارة ثلج و4 موازين وموتورين بحريين ومركب صيد.

حُرر بالواقعة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.