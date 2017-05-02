بالصور.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 4 مايو

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة 6 متهمين في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط"، 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، لـ 4 مايو.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعة.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.