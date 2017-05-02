أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 4 مايو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قضية اقتحام مركز شرطة العياطقضية اقتحام مركز شرطة العياط

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (2)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (2)

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (3)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (3)

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (4)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (4)

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (5)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (5)

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (6)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (6)

قضية اقتحام مركز شرطة العياط (7)قضية اقتحام مركز شرطة العياط (7)

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة 6 متهمين في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط"، 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، لـ 4 مايو.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعة.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية