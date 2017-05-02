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إيقاف البدري مبارتين وعاشور 4 لقاءات وسيد معوض 8

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إيقاف البدري مبارتين وعاشور 4 لقاءات وسيد معوض 8 إيقاف البدري مبارتين وعاشور 4 لقاءات وسيد معوض 8

التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين، قراراتها حول مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وذلك في ضوء ما ورد إليها من تقارير الحكم والمراقبين، وحسب نصوص لائحة مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت اللجنة إلى القرارات التالية:

 - إيقاف محمد عبد الله مدرب فريق الإنتاج الحربي، مباراة واحدة، لطرده إثر الاعتراض أثناء المباراة وامتثاله للقرار.

- توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على فريق الإنتاج الحربي لقيام الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالاعتراض على حكم المباراة بصورة جماعية، مما أدى إلى تعطيل المباراة.

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- إيقاف حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، مباراتين اثنتين، وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه لطرده بسبب الاعتراض بطريقة غير لائقة على الحكم. 

- إيقاف حسام عاشور لاعب فريق الأهلي 4 مباريات، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه غرامة لقيامه بسلوك غير رياضي تجاه الحكم .

- إيقاف سيد معوض مدرب فريق الأهلي 8 مباريات، وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه غرامة لقيامه بدفع الحكم بعد المباراة.

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