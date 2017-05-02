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سيارات غير عادية.. شركات خرجت عن المألوف في 2017

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التحرير

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منذ انطلاق عام 2017، شهد سوق السيارات على مستوى العالم تطورًا واضحًا، فالعديد من الشركات العملاقة دخلت التنافس منذ بداية العام الجاري بطموحات مغايرة للنمط الصريح والمعتاد لإنتاجها، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال المنافسة بين تلك الكيانات.

ويكمن الخروج عن المألوف لدى بعض الشركات العالمية، في الوصول بقدرات سياراتها إلى مستوى جديد من الأداء الفني، أو إصدار نسخة أكثر تطورًا من سيارة شهيرة، أو ربما اللجوء إلى طراز لم تعهد إنتاجه من قبل، وفي هذا السياق، نستعرض أهم الأمور التي كانت دليلًا واضحًا على خروج شركات السيارات عن نسقها الإنتاجي المألوف خلال 2017..

كيا ستينجر

فاجأت الشركة الكورية العالم، بإعلانها عن أقوى سيارة لها من حيث الأداء خلال تاريخها الطويل، والذي يمتد لأكثر من 65 عام، وتتمتع السيارة بمحرك سعة 3.3 cc مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 3655 حصان، وعزم دوران 510 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة من ثماني سرعات، كما تستطيع تحقيق معدل تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية.

سيات ليون كوبرا

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ولعل شركة "سيات" الإسبانية، كانت واحدة من الكيانات التي اهتمت بشكل أساسي بتطوير بعض سياراتها التي تحمل رايتها في العديد من الأسواق على مستوى العالم، فعلى مستوى قدرات المحرك أضافت الشركة الإسبانية عدد من اللمسات الفنية، والتي تهدف لتعزيز قدراته، حيث قدمت "ليون كوبرا" بمحرك من طراز "TSI" بسعة 2000 cc، يستطيع توليد قوة مقدارها 290 حصان، لتصبح بذلك أقوى سيارات "سيات" على الإطلاق.

كروس أوفر إسبانية

قدمت شركة "سيات" الإسبانية، أول سيارة رياضية متعددة الأغرض "كروس أوفر" لها وفي إسبانيا "أتيكا"، وزودتها بمحركات تعمل على البنزين واخرى تعمل على الديزل. أحدهما بسعة 1000 cc وآخر يعمل بالبنزين 1.4 cc بقوة 148 حصان أما المحرك الأبرز حاليًا يأتي بسعة 2000 cc ويعمل بالديزل مكون من 4 اسطوانات ويعطي قوة 187 حصان. 

فولفو الكهربية

اشتهرت "فولفو" طيلة تاريخ طويل بالإصدارات التي تعمل بالوقود المحروق، إلا أنها أعلنت في 2017، عزمها إطلاق أول إصدار كهربي لها عام 2019، والتي ستسخدم منصة "شاسيه" مخصص حاليًا لإنتاج سيارات من العائلة الـ40 "s40 وxc40”.

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