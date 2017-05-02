محافظ سوهاج: توريد 7511 طن قمح حتى الآن

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة المختلفة بسهولة ويسر، حيث وصلت كمية الأقماح الموردة إلى 7511 طنا و936 كيلوجراما حتى الآن.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بشكل مستمر، لمواجهة أي مشكلة تعيق توريد الأقماح.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية، بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل العقبات أمام المزارعين، لتسهيل عملية التوريد.