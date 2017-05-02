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«ذا صن»: تشيلسي حسم صفقة فان ديك

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«ذا صن»: تشيلسي حسم صفقة فان ديك «ذا صن»: تشيلسي حسم صفقة فان ديك

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى ثقة تشيلسي في التفوق على أرسنال، والحصول على خدمات مدافع ساوثهامبتون فيرجيل فان ديك مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ساوثهامبتون سيوافق على عرض تشيلسي بعدما عرض البلوز بيع اللاعب الدنماركي أندرياس كريستينسن إلى جانب الـ50 مليون إسترليني، حيث يلعب الدنماركي البالغ من العمر 21 عاما موسمه الثاني على سبيل الإعارة مع بروسيا مونشنجلادبخ وسيعود بنهاية الموسم إلى البلوز.

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وأضافت "ذا صن" أن أرسنال خسر بالفعل صفقة فان ديك على الرغم من العرض المغري الذي عرض عليه بأن يحصل على 150 ألف جنيه إسترليني كأجر أسبوعي، إلا أن الهولندي فضل الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

يذكر أن اللاعب الهولندي لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل، ومن المستبعد أن يلعب مجددًا هذا الموسم، إلا أن ذلك لم يمنع مفاوضات تشيلسي معه لتعويض رحيل القائد جون تيري بنهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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