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وكيل أعمال فيراتي يطالب سان جيرمان بحسم مستقبله

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وكيل أعمال فيراتي يطالب سان جيرمان بحسم مستقبله وكيل أعمال فيراتي يطالب سان جيرمان بحسم مستقبله

التحرير

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طالب دوناتو دي كامبلي، وكيل أعمال ماركو فيراتي، بعقد جلسة مع مسؤولي باريس سان جيرمان، للحديث عن مستقبل اللاعب الإيطالي، وذلك في الوقت الذي تثار فيه الكثير من التكهنات حول اقتراب برشلونة من الحصول على خدماته، بعد الموسم الحالي المخيب للآمال للفريق العاصمي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

وأوضح وكيل أعمال فيراتي في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو"، أن الكثير من الشائعات روجت في الآونة الأخيرة، ويعمل جاهدًا على إبقاء الأوضاع هادئة، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يمر بأوقات سعيدة في الوقت الحالي.

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واضاف دوناتو بأنه سيطالب بعقد جلسة مع المسؤولين في باريس سان جيرمان لحسم مستقبل فيراتي مع الفريق، مشيرًا إلى أن المسؤولين سبق وأن صرحوا من قبل بأن اللاعب الإيطالي لن يغادر الفريق، وعليه احترام رغبة النادي العاصمي في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، إلا أنه سيعقد جلسة للمفاوضات بعد نهائي كأس فرنسا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يعاني بشدة هذا الموسم، وذلك بعد خروجه المهين من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالخسارة من برشلونة بنتيجة 6-1 في الإياب بعد الفوز ذهابا في ملعب حديقة الأمراء برباعية نظيفة، كما يبتعد عن موناكو متصدر الدوري الفرنسي بثلاث نقاط ويبدو بعيدًا عن الدفاع عن لقبه في البطولة الفرنسية هذا الموسم.

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التحرير

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