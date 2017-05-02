شرط عمرو يوسف لها كل صباح.. أسرار تكشفها كندة علوش لأول مرة

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حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "cbc" مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، وكشفت خلال الحلقة عن أسرار جديدة فى حياتها الشخصية وجوانب كثيرة من حياتها الشخصية مصرحًا بعدة تصريحات مثيرة نستعرضها فيما يلى..

كيف بدأت قصة حبها مع عمرو يوسف؟

كشفت الفنانة كندة علوش، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بالفنان عمرو يوسف، وقالت إن البداية كانت صداقة ثم تحولت إلى حب ثم توجت بالزواج، مشيرًة إلى أن "عمرو" هو من بادر بعرض الزواج عندما شعر بتطور العلاقة بينهما.

وتابعت قائلة: "عمرو مفيهوش حاجة ما تتحبش بس فيه صفة تختذل كل الصفات الجيدة وهي إنه نبيل.. الشخص النبيل بيكون كريم وأصله طيب ومتربي كويس وبيحترم الناس وبيحب شغله".

علاقتها بوالدته

كشفت أيضًا خلال حوارها عن تفاصيل علاقتها الطيبة بوالدة زوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أنها لم تختبرها قبل الزواج فى أى شىء.

وتابعت قائلة: "معملتش أى اختبارات من بتوع الحماوات، وأنا قدمت السبت وعملت لها أكل سورى".

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شرط عمرو يوسف لها صباح كل يوم

كشفت كندة عن تفاصيل يومها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، وقالت إنها شخصية انفعالية بصورة زائدة، كما أنها تستيقظ من النوم نشيطة للغاية وتتحدث بشكل كبير فور استيقاظها، الأمر الذي يزعج عمرو، حيث طلب منها أن تمنحه ساعة بعد استيقاظه دون أن يتحدثا لأنه يستغرق وقتًا ليستعيد نشاطه بعد النوم، مشيرًة إلى أنها في هذا الساعة تفرغ طاقتها بالحديث على الهاتف أو أمام المرآة.

كيف ردت على شائعات حفل زواجها

ردت "كندة" على الإشاعات التى تعرضت لها قبل وأثناء وبعد زواجها من الفنان عمرو يوسف، وكانت أولى هذه الإشاعات خاصة بفستان زفافها الذي قال عنه البعض إنه فستان جدتها، والثانية بسبب طفلة كان يحملها عمرو يوسف في حفل الزفاف حيث قال البعض إن هذه الطفلة هي ابنة كندة علوش، لترد "كندة" على تلك الشائعات قائلة: "فستان الفرح مش فستان جدتي، والطفلة اللي عمرو كان شايلها مش بنتي، وحساب فيسبوك مش بتاعي، بس عمرو هو جوزي وأرجل راجل في مصر".

شددت كندة على عدم وجود أي علاقة تربطها بالحساب الذي انتشر لها فترة زواجها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي قام بنشر صور تجمعها مع زوجها الفنان عمرو يوسف وبه بعض التعليقات المستفزة، قائلة بإنها فوجئت بصديقاتها يسألونها "جبتي الجبروت ده منين ومنعرفش عنك إنك كيادة"، مؤكدة أن "الأكونت" تم إغلاقه لأنه ليس حسابها الرسمي.