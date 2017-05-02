اليابان تمنح مصر 90 مليون دولار للاستثمار في «التعليم والصحة»

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير جمهورية اليابان لدى القاهرة، الخطابات المتبادلة الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "مشروع تنمية الموارد البشرية"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وشهدت الوزيرة، قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل مع تيرويوكى إيتو، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر.

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وقالت "نصر": إن "الوزارة نجحت في توفير تمويل بقيمة 10.192 مليار ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار للاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة، وذلك من خلال زيادة عدد الطلبة المصريين إلى اليابان بنحو 2500 متدرب خلال الخمس سنوات المقبلة عبر منح مقدمة، حيث تم بالفعل سفر بعثة أولى لمجموعة من الطلاب المصريين والبالغ عددهم 16 للتدريب والتعليم في عدد من المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الزراعية وعلوم التغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجيا النادرة والحديثة، متضمنة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية.

من جانبه، صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الهدف من البعثات الدراسية التي تذهب إلى اليابان هو تدريب المدرسين بشكل أفضل، والوزارة بدأت في ترشيح 50 مدرسًا في تخصصات مختلفة للمشاركة بالبعثات، حيث التركيز على التعليم ما قبل الجامعي، إضافة إلى الأطفال الذين يحتاجون عناية أكثر في مجال التعليم مثل المصابين بمرض التوحد.

من جانبه، أكد السفير الياباني، حرص بلاده على دعم مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون رمزًا للتعاون بين البلدين، وسيساهم في تنمية قطاع التعليم وخصوصًا في مجالات التعليم العالي والبحث والصحة، كما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشددًا على ضرورة تمكين الشباب باعتبارهم الأساس في تقدم الدولة.