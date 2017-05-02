مسئول بالنقد الدولي: خفض التضخم في مصر خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

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قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء: إن "خفض معدل التضخم في مصر والذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة".

وصرح جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس، في مقابلة مع "رويترز" أثناء زيارة لدبي "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير، مضيفًا أن ذلك سيزيد ذلك أيضًا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم، إضافة إلى أمور أخرى، كما سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في نوفمبر الثاني.

وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت عقب لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته لواشنطن مطلع إبريل الجارى: "ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع".

وأكدت "لاجارد" أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يُدعِم الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

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وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9% في مارس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عامًا.

ولم يحدد "أزعور" ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبناها القاهرة لكبح التضخم؟، لكنه قال: إن "المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليًا فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة".

وتنتظر مصر قرار الصندوق للحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة.

وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس قال في أوائل أبريل: إن "الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر".

وتابع "أزعور" "من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبًا مع توقعات القاهرة".