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«الإسكان»: آخر موعد للتحويل من 15 مايو وحلوان لـ 6 أكتوبر وبدر «اليوم»

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«الإسكان»: آخر موعد للتحويل من 15 مايو وحلوان لـ 6 أكتوبر وبدر «اليوم» «الإسكان»: آخر موعد للتحويل من 15 مايو وحلوان لـ 6 أكتوبر وبدر «اليوم»

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الثلاثاء 2/5/2017 هو آخر فرصة للتحويل لحاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، حيث قام بالتحويل حتى الآن 1653 حاجزا، منهم 1158 حاجزا حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و495 حاجزا حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وأوضح مدبولي، أنه من يرغب فى التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، مشيرا إلى أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعي، والمنطبق عليهم الشروط.

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وقام الحاجزون بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

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