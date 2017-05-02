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5.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2016

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5.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2016 5.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2016

التحرير

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كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا ليصل لنحو 5.6 مليار يورو خلال العام الماضي 2016 بنسبة نمو 100%.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأشار "قابيل" إلى أن الاستثمارات الألمانية في  حتى يناير الماضي بلغت نحو 619.2 مليون دولار لتحتل المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة بمصر في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السياراتت والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.

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ونوه إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع الألمانية لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة خلال شهر مارس الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فيما أكد يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، على الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف الأصعدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال الألماني يولي أهمية خاصة بالسوق المصري، كسوق استثمارى يمتلك فرصًا هائلة في مختلف القطاعات، موضحًا استعداد ألمانيا لدعم الحكومة المصرية خاصة فى مجالات التدريب والتدريب المهنى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع أطر التعاون الاستثماري بين البلدين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

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التحرير

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