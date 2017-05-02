بدء تحصيل القسط الثالث لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعي

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مي عبد الحميد: بنك التعمير يرسل رسائل نصية للحاجزين لتحصيل الأقساط ربع السنوية عن طريق "فوري"

- الحاجزون بمحور النقابات يدفعون القسط الأول بأقرب مكتب بريد مميكن بداية من الأول من يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم اعتبارًا من الأول من مايو الجاري تحصيل القسط الثالث من الأقساط ربع السنوية لكافة الحاجزين المستوفين للشروط والمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم تسليمها خلال عام (الإعلان الثامن - الكراسة الزرقاء) وذلك طوال شهر مايو.

وأوضح أنه فيما يخص الحاجزين المستوفين للشروط المحولين من مدينة السلام والقاهرة الجديدة إلى كلٍ من مدينة الشروق و15 مايو وبدر، وكذلك حاجزي المرحلة الثانية لمشروع 6 أكتوبر (دهشور) وسيبدأ تحصيل القسط الثالث الخاص بهم بداية من الأول من يونيو المقبل، وحتى نهاية الشهر، بالإضافة إلى الحاجزين الذين لم يقوموا بسداد القسط الأول والثاني الذي كان مقررًا سداده في الأول من نوفمبر من العام الماضي، والأول من فبراير من العام الحالي، والمتاح لهم سداد الأقساط الثلاثة، إضافة إلى غرامة التأخير.

ومن جانبها، أوضحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بإرسال رسائل نصية على أرقام تليفونات الحاجزين لتحصيل قيمة الأقساط ربع السنوية عن طريق خدمة "فوري" المتعاقد معها، والتي يتوافر لديها عدد من المنافذ الموزعة على مستوى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، والتي تبلغ 60 ألف منفذ، بالإضافة لأكثر من 300 فرع من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، فيما عدا كل من (الفرع الرئيسي بالقاهرة - الفرع الرئيسى بقطاع الفيوم - فرع السويس - فرع كفر صقر قطاع الشرقية - فرع كفر الدوار قطاع البحيرة - بنك قرية الأمراء التابع بكفر الدوار - فرع التعمير - فرع كلية الزراعة - الفرع الرئيسي بقطاع سوهاج) ويمكن للحاجز إرسال رسالة نصية على رقم (1166) تتضمن رقمه القومي، لمعرفة المنفذ المتاح لسداد القسط وكود الدفع الخاص به.

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وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن جميع الحاجزين المعلن عنهم والمستوفين للشروط مقبولون مبدئيًا من حيث الشروط العامة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بينما سيبدأ إجراء الاستعلام الميداني عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم خلال شهرين من تاريخه، وذلك حتى تكون بيانات تقارير الاستعلام محدثة، وتحوز قبول البنوك المتعاملة على ملفات العملاء، والتي ستقوم بدورها بإجراء استعلام ائتماني نهائي لهم، واستكمال إجراءات التخصيص للمقبولين منهم.

وأكدت عبد الحميد أنه فيما يخص الحاجزين المتقدمين على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي المتميز، بمحور فئات الدخل الأعلى، والمعلن عنه في نهاية العام الماضي فقد تم الانتهاء من الفرز وتحديد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، حيث أسفرت نتائج الفرز عن عدد 483 مستوفيا لشروط التقديم وعدد 438 حاجزا غير مستوف للشروط، وسيتم نشر كافة الأسماء على الموقع الإليكتروني للصندوق "www.mff.gov.eg" كما سيتم إرسال رسائل نصية لهم من خلال بنك التعمير والإسكان، تتضمن رقم الدفع للقسط الأول من الأقساط ربع السنوية البالغ قيمته 10 آلاف جنيه مصري، والذي يتم دفعه من خلال أحد مكاتب البريد المميكنة، بداية من الأول من مايو وحتى نهاية الشهر.

وأضافت أنه فيما يخص محور النقابات، والذي سبق الإعلان عن نتائج فرزه خلال الفترة السابقة، فسيقوم بنك التعمير والإسكان أيضاً بإرسال رسائل نصية للحاجزين المنطبق عليهم الشروط بكل من محور ذوي الدخول المنخفضة، ومحور فئات الدخل الأعلى، والمتقدمين على الوحدات تسليم خلال عام بكل من مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العلمين الجديدة، تتضمن رقم الدفع، لسداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية والبالغ قيمته 4 آلاف جنيه مصري لذوي الدخول المنخفضة، و10 آلاف جنيه لفئات الدخل الأعلى، حيث سيتوجه الحاجزون لأقرب مكتب بريد مميكن لدفع القسط بداية من الأول من يونيو وحتى نهاية الشهر.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بنشر إعلان تفصيلي لحاجزى محور فئات الدخل الأعلى "الإسكان الاجتماعى المتميز"، ومحور النقابات، في الصحف خلال الأيام القادمة.