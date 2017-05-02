سكان الأحياء الراقية يطالبون بلقاء الرئيس

التحرير

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لم تشغل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار تصاريح مؤقتة لأصحاب المشروعات الشبابية بالشوارع والميادين، الباعة الجائلين فقط، وإنما شغلت أيضا سكان الأحياء الثلاثة "المعادي، مصر الجديدة، الزمالك" الذين شنوا خلال الفترة الماضية حملة لمواجهة الكافيهات والمطاعم المخالفة بالشوارع، وذلك تخوفًا من استغلال المخالفين للتراخيص المؤقتة في الالتفاف حول القانون.

وقال وليد أبو علي، مؤسس حملة "يانقاطعهم يا نزيلهم" بالمعادي والزمالك ومصر الجديدة، إن الحملة أرسلت خطابا إلى الرئيس تطالبه بعقد مقابلة معهم لفتح ملف المخالفات بالأحياء، لدراسة هذه الظاهرة والملف يشمل المشكلة وتحديد أسبابها واقتراحات بحلها وكيفية منع تكرارها، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من حديث الرئيس حول التصاريح المؤقتة، بدأ المخالفون من أصحاب المقاهي والمطاعم ممن صدر في حقهم أحكام بالحبس والغرامة وممن حررت لهم العديد من محاضر المخالفات وقضايا فض الأختام، في استعادة أنشطتهم المخالفة من خلال تأويل تصريحات الرئيس لمصلحتهم.

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وأضاف أبو علي في تصريحات لـ"التحرير" أن الأهالي يطالبون الرئيس بالإعلان صراحة عن دعمه لحقوقهم الدستورية والقانونية ومساندته للأجهزة التنفيذية وتوجيه المسئولين كلٌ في تخصصه وحدود صلاحياته بالالتزام الكامل بالقانون الخاص بالاشتراطات المنظمة لإصدار التراخيص الجديدة، والاستمرار في الضرب بيد من حديد وإزالة كل المخالفات القديمة والإغلاق والتشميع لكل المطاعم والكافيهات المخالفة وضمان تحرير المحاضر الخاصة بها وإيصالها للنيابات والمحاكم لتأخذ دورها وفرصتها في خدمة القانون والعدالة.

وأكد أبو علي أنه تم رفع بلاغ رسمي إلى الرئيس بتوقيع من السكان ضد المخالفين يتضمن قائمة بأسماء الكافيهات والمطاعم المخالفة والصادر لها قرارات غلق وتشميع وإزالة ومحاضر فض أختام محولة للنيابة بل صادر بشان ملاكها بعض الأحكام والذين استغلوا بالخطأ وبالباطل تصريح الرئيس بفكرة التصاريح المؤقتة وبدأوا منذ يومين في إعادة تجهيز محلاتهم في تحد لكل القوانين.