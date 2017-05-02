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صديقك نرجسي؟..تعرف على كيفية علاجه

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صديقك نرجسي؟..تعرف على كيفية علاجه صديقك نرجسي؟..تعرف على كيفية علاجه

مصراوي Masrawy

صديقك نرجسي؟..تعر ف على كيفية علاجه

(أ ش أ):

قالت عالمة النفس الفرنسية جونوفياف شميت من جامعة"باريس"، إن الشخص النرجسي الذى يعشق ذاته لا يستطيع التكيف مع الآخرين، فهو يحب نفسه ولا يشعر بمن حوله لذلك فهو يميل للعزلة وعدم الاندماج مع الآخرين.

وأكدت عالمة النفس، أن هذا الشخص يحتاج من أجل الخروج من عقدته النفسية "النرجسية" إلى مساعدة من الآخرين، ومعاملته بدرجة حساسة، لأنه لن يقبل بسهولة هذه المساعدة، فهو كمدمن المخدرات الذى ليس لديه القدرة على التخلص من هذه العادة السيئة ولكنه لا يريد، فهو يرى أن الآخرين يشعرون بالغيرة منه، لذلك من الأفضل أن يذهب إلى الطبيب الخاص لكي يخلصه من هذه العقدة.

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مصراوي Masrawy

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