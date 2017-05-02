كشف غموض مقتل سائق بأسيوط.. والتحريات: "التوك توك السبب"

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من كشف غموض مقتل سائق وسرقة (التوك توك)، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل"، وأن الهدف من الواقعة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث بدائرة مركز القوصية مصاب بطلق ناري بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث من القطاع ومن إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأسفرت جهوده أن الجثة "محمود ع.و ، 30 سنة ، سائق توك توك " وأن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى س.ص، 16 سنة ، مقيم بدائرة المركز ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة بغرض السرقة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش وطلقتين ، و2لتوك توك الخاص بالمجنى عليه".

تم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.