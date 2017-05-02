النيابة الإدارية: إحالة 38 فني تمريض للمحاكمة لتعطيل العمل بمستشفى شبين الكوم

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 38 فني تمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمي للمحاكمة التأديبية، لتعطيل العمل.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين في الفترة من 14/4/2016 حتى 21/4/2016 بوصفهم السابق خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وشاغلها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

كانت تحقيقات نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية في القضية رقم 721 لسنة 2016 والتي باشرها الأستاذ عبد المنعم مجدي رئيس النيابة بأشراف المستشار أحمد حسني مدير النيابة، قد كشفت عن أضراب المتهمين عن العمل بمستشفى شبين الكوم التعليمي مما نتج عنه تعطيل العمل بالمستشفى، وكان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد أبلغت النيابة الإدارية بامتناع قسم التمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمي عن العمل بقسمي الاستقبال والطوارئ اعتباراً من يوم 14/4/2016 مما أثر على تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضي وبدون موافقة أمنية وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم برروا اضرابهم عن العمل بالمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وحافز الطوارئ 100 % .