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مقتل اثنين من القوات الحكومية السورية في هجوم انتحاري شمال حماة

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مقتل اثنين من القوات الحكومية السورية في هجوم انتحاري شمال حماة مقتل اثنين من القوات الحكومية السورية في هجوم انتحاري شمال حماة

مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية

دمشق (د ب أ)

لقي اثنان من القوات الحكومية السورية على الأقل حتفهما وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري على أحد مواقعهم قرب بلدة حلفايا شمال مدينة حماة بوسط سورية.

وأفاد مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بوقوع هجوم بسيارة مفخخة فجر اليوم على أحد الحواجز المتقدمة بين بلدة اللطامنة وحلفايا التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر أن الهجوم "نفذه انتحاري واستهدف حاجزا لقوات الفيلق الخامس وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين على الأقل".

وتعد بلدة حلفايا آخر مواقع سيطرة القوات الحكومية السورية المتاخمة لمناطق انتشار المعارضة المسلحة بريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.

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