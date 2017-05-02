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محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لرمضان

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محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لرمضان محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لرمضان

مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لرمضان

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية والتجارة الداخلية، عن طريق التجهيز لإنشاء المعرض السنوي "أهلا رمضان"، مع تفعيل الرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحضور القيادات التنفيذية، والذي تناول خلاله استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ، ومناقشة سبل دفع العمل بتلك المشروعات والإسراع فى نهوها.

وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه من الضروري الإسراع في إنهاء التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة لمشروعي "نفق المشاة أمام جامعة قناة السويس، وتطوير حديقة الشيخ زايد وإنشاء النافورة الراقصة بها"، استعدادًا للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة العامة والتأكيد على تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات باستمرار من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

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