أحمد سليمان: ما يحدث مع «رموز الزمالك» عيب

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هاجم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، إدارة القلعة البيضاء، بسبب وقف العديد من رموز النادي قائلاً: «ما يحدث عيب».

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه محمد شبانة: «ذهبت إلى النادي لتجديد العضوية، فتم إبلاغي بأن هناك تعليمات في إدارة الاشتراكات بعدم التجديد لي، وتكرر الأمر أكثر من مرة، حتى قيل لي إن هناك تعليمات شفهية من مجلس الإدارة، بعدم التجديد، ما اضطرني إلى تحرير محضر ضد رئيس النادي بقسم شرطة العجوزة».

وأضاف: «قرار عدم التجديد الذي أصدره النادي، لم يصدر بالأخص إلا بعد إعلاني الترشح في الانتخابات القادمة».

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وواصل: «مجلس إدارة الزمالك دائمًا ما يتحدث عن مبادئ وقيم النادي الأهلي، فبالفعل الأهلي هو نادي القيم، فعلى الرغم من أن مجلس محمود طاهر جاء بأكبر جمعية عمومية، إلا أن هناك بعض الأعضاء اتخذوا إجراءً قانونيًا ضد المجلس، وقد تم بالفعل إقصاء بعض الأعضاء، أما في الزمالك، أي فرد يعارض الإدارة الحالية فمصيره إما الشطب أو الإيقاف».

يذكر أن أحمد سليمان أعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب رئيس النادي.