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20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

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20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

التحرير

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أعلن أبوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقة استعدادًا لمواجهة ، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي:  محمد عواد - محمد مجدي

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خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد أبوالمجد ”بوشا ” - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمد عادل جمعة - بهاء مجدي

خط الوسط: حسني عبدربه - عماد حمدي - محمود متولي - نادر رمضان - أحمد جمال - وجيه عبدالحكيم - كريم بامبو -إبراهيم حسن

خط الهجوم: ديجو كالديرون - شكرى نجيب - وليد عطية - أحمد الصعيدي

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التحرير

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