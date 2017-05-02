20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

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أعلن أبوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقة استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد - محمد مجدي

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خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد أبوالمجد ”بوشا ” - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمد عادل جمعة - بهاء مجدي

خط الوسط: حسني عبدربه - عماد حمدي - محمود متولي - نادر رمضان - أحمد جمال - وجيه عبدالحكيم - كريم بامبو -إبراهيم حسن

خط الهجوم: ديجو كالديرون - شكرى نجيب - وليد عطية - أحمد الصعيدي