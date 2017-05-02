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الكشف عن ملامح تقرير حكم مباراة الأهلي والإنتاج

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الكشف عن ملامح تقرير حكم مباراة الأهلي والإنتاج الكشف عن ملامح تقرير حكم مباراة الأهلي والإنتاج

التحرير

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علم "التحرير"، من مصادر خاصة، أن الحكم محمود عاشور، ذكر في تقريره واقعة طرد محمد عبدالله المدرب المساعد لفريق الإنتاج الحربي أمام الأهلي، بسبب الاعتراض بعد احتساب هدف الأحمر.

ودوّن الحكم أيضًا الاعتراض الجماعي لفريق الإنتاج، على هدف الأهلي وأنه جاء من لمسة يد.

 فيما لم يسجل الحكم في تقريره اعتذار سيد معوض المدرب المساعد في الأهلي، له عقب الاعتداء عليه بعد انتهاء المباراة.

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وتلقى  عاشور، اتصالًا من عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، يُشيد بمستواه في لقاء الأهلي ويُطالبه بعدم الالتفات لأي هجوم عليه.

ويتواجد عبدالفتاح في تونس للإشراف على بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات 97.

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التحرير

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