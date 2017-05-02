ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مكتب مكافحة مخدرات الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط عاطل؛ بحوزته 250 جرامًا من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بناحية كوبري "بُردين" التابع لدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "ر.م.غ" 27 عامًا، عاطل، من قرية "السلام" مركز بلبيس؛ بحوزته 3 أكياس من مسحوق طالهيروين" المُخدر تزن حوالي 250 جرامًا، وذلك بالقرب من كوبري "بُردين".

حُرر عن ذلك المحضر رقم 22794 جنايات الزقازيق لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.