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ضبط ٣ عاطلين "متلبسين" بسرقة حديد تسليح الطريق الإقليمي بقليوب

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ضبط ٣ عاطلين "متلبسين" بسرقة حديد تسليح الطريق الإقليمي بقليوب ضبط ٣ عاطلين "متلبسين" بسرقة حديد تسليح الطريق الإقليمي بقليوب

مصراوي Masrawy

سرقة حديد تسليح - صورة أرشيفية

القليوبية ـ أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 3 عاطلين، أثناء سرقتهم كمية كبيرة من حديد التسليح من الطريق الإقليمى الجديد، بمنطقة قليوب.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، إخطارا من اللواء علاء سليم، مدير المباحث، بضبط الملازم أول أحمد الشامي، ضابط مباحث مركز قليوب، "أحمد. س"، 32 عاما، عاطل، و"أحمد. ع"، 50 عاما، عاطل، و"عبدالنبي. م"، 47 عاما، عاطل، أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل تحمل رقم 43474 قليوبية، محملة بكمية كبيرة من الحديد المقطع، والمجهز للاستخدام، و8300 جنيه، حيث اعترفوا بسرقة الحديد من الطريق الإقليمي الجديد "شبرا – بنها".

تم التحفظ على الحديد، والمبلغ المالي، وجار تطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على نشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق.

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