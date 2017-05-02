بعد التكريم.. المخترع الصغير يشارك في مسابقة ناسا: "كلام الريس حمّسني"

كتبت- مروة شوقي:



يوم هادىء كمثيله، استيقظ فيه مؤمن عبدالرحمن، الملقب بالمخترع الصغير، لاستكمال حلقات المذاكرة، خاصةً مع قرب موعد امتحانات صفه الثاني الإعدادي، إلى أن رن الهاتف، وكان أحد المسئولين بمحافظة الإسماعيلية، التي ينتمى إليها المخترع، ليأتي بما غيّر مجرى الأسبوع الفائت لدى الأسرة.



"اتصل بنا أحد المسئولين في المحافظة، وطلب مننا صور من شهادات تفوق مؤمن، وبعتنا واحنا مش عارفين إي إلي هيحصل بعد كده، ومر كذا يوم لقينا اتصال تاني بيقولنا إن مؤمن وقع عليه الاختيار للمشاركة في مؤتمر الشباب الثالث"، هكذا روت المهندسة ذكية، والدة مؤمن لمصراوي، ملابسات اختيار نجلها لتكريمه على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الوطني الثالث بالإسماعيلية.





وأوضحت ذكية، أنهم فوجئوا بقدوم بعض القائمين على المؤتمر، للتصوير مع مؤمن، وقاموا بالسفر بعدها لحضور المؤتمر، ليفاجئوا في اليوم الثالث بتكريمه "لحد آخر الوقت منعرفش أي حاجة، ولما حضرنا الأيام الثلاث للمؤتمر، في الآخر مؤمن اتكرم".



وبحسب والدة مؤمن، فإن الابن يعد من ضمن الموهوبين في محافظة الإسماعيلية "ابني مجتهد في دراسته، ودايمًا من صغره بيحب يفكك ألعاب اخواته، ويكتشف الي جواها، ويعيد تشكيلها من جديد، ولما لاحظت ده عرفت انه هيكون مختلف عن اخواته، وكل يوم مؤمن بيثبت لي إن وجهة نظري صح، لحصوله على مراكز متقدمة في أغلب المسابقات اللي اشترك فيها سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية".



"الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالي عامل أيه يا محمد، قولت له على فكرة يا ريس انا اسمي مؤمن، فضحك مربتًا على كتفي، معلش نادوا اسمك غلط"، قالها مؤمن، لمصراوي، معربًا عن فرحته العارمة، التي غمرته حينما وقف على المسرح بجانب السيسي، وهو ما أعطاه محفزًا لاستكمال ما بدأه في مشواره من اختراعات " الرئيس كان بيتكلم بكل عزيمة، وانتقل ده لكل فرد موجود في المؤتمر".



و تابع الشاب بصوت يعلوه البهجة: "بابا وماما اكتست ملامحهم الفرحة الشديدة بتكريمي من الريس، وده أسعدني جدًا لأن كل اللي وصلت له بتشجيعهم ليّا وتحفيزهم".





والتقطت منه والدته طرف الحديث، مضيفة "التكريم رفع من معنويات مؤمن، فهو شيء مشرف، خاصةً مع صغر سنه".



وعن إنجازاته بعد التكريم، قالت: "رغم ما عانى منه من ارهاق ومشقة طوال 3 أيام في المؤتمر، بالتزامن مع قرب امتحاناته المقررة، غدًا الثلاثاء، إلاّ أنه صمم على السفر إلى جامعة السويس يومي السبت والأحد، الماضيين، للمشاركة ضمن مسابقة ناسا الدولية".



وأشادت ذكية، بمشاركة الرئيس في المؤتمر، وتحليه بسعة الصدر في سماع آراء الشباب الموجودين، مضيفة:"الرئيس قال لنا لو شخص أساء لكم، متردوش عليه، اشتغلوا، وخلوا شغلكم هو عنوانكم وهو الإجابة في وجه أي حاقد".



واختتمت المهندسة حديثها بنبرة يكسوها الفخر: "سعيدة بتكريم إبني، في مؤتمر مشرف، وربنا يخليلنا الريس".