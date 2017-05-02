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الدفاع الإيرانية: قادرون على إنتاج صواريخ بأي مدى ودقة

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الدفاع الإيرانية: قادرون على إنتاج صواريخ بأي مدى ودقة الدفاع الإيرانية: قادرون على إنتاج صواريخ بأي مدى ودقة

مصراوي Masrawy

العميد حسين دهقان

طهران (د ب أ)

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان أن إيران قادرة على إنتاج صواريخ بأي مدى ودقة وقوة تدميرية، وشدد على أن هذا "عامل ردع حاسم أمام الأعداء".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول :"نقوم بتصنيع جميع المعدات اللازمة للقوة البرية بكميات هائلة ... كما أن إنتاجنا من أسلحة القتال الفردي مثل بندقية الكلاشينكوف وأسلحة القتال الجماعي مثل الأسلحة الرشاشة قد بلغ مئة ضعف مع ما كان عليه قبل أربعة أعوام".

وأضاف :"إننا، وفي مجال القدرات الصاروخية، بلغنا حدا يمكننا معه، إلى جانب توفير الحاجات الداخلية، دخول الأسواق العالمية لتصدير المنتجات العسكرية إلى سائر الدول".

وتابع :"خبراؤنا وعلماؤنا قادرون، دون الاعتماد على الخارج، على تصنيع كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة، من أجل الرد على أي تهديد من قبل أية قوة".

وأكد أن القوات الأمنية والعسكرية عازمة على حفظ أمن البلاد بصورة تامة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو الجاري.

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